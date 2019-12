"Stuttgarter Zeitung" zum Defizit der Krankenkassen:

"Die gesetzliche Krankenversicherung steht finanziell also auf solidem Grund - und das, obwohl die große Koalition so manche Zusatzausgabe beschlossen hat. Dazu hatte sie guten Grund. Es war an der Zeit, dass etwa Physiotherapeuten besser bezahlt werden. Und wenn die Wartezeiten auf Arzttermine kürzer werden sollen, geht das nur mit einem Honorarplus. Richtig ist auch der Versuch, die Alten- und Krankenpflege zu stärken. Wobei das Wort Versuch bewusst gewählt ist. Denn bisher gelingt es kaum, weitere Pflegekräfte zu gewinnen. Das eigentliche Problem im Gesundheitswesen ist nicht das Geld, sondern der Personalmangel."/yyzz/DP/he

