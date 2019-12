"Frankenpost" zu Weihnachtsansprachen:

"Weihnachten wird nicht mehr hinterfragt, sondern nur noch begangen, mit Geschenken, einem üppigen Mahl und, wenn es gut geht, harmonischem Zusammensein. Nun ist es wieder vorbei, das Fest - ist es überhaupt noch ein christliches oder ein vollkommen sinnentleertes? Schon hart, was Papst Franziskus sagt: "Wir haben keine christliche Leitkultur, es gibt keine mehr!" Haben das die begriffen, die diese Leitkultur hochhalten und sich in ihr sonnen wollen, obwohl sie an deren Inhalt selbst nicht mehr glauben?"/yyzz/DP/he

AXC0019 2019-12-27/05:36