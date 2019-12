Frankreich hat Deutschland um Unterstützung für den Aufbau einer internationalen Spezialkräfteeinheit gebeten. Die Bundesregierung weist die Anfrage zurück.

Die Bundesregierung hat Bitten Frankreichs um eine Beteiligung an einem Einsatz europäischer Spezialeinheiten für den Kampf gegen Islamisten in Mali bereits zwei Mal abgelehnt. Frankreich habe in Deutschland und bei anderen europäischen Staaten wegen Unterstützung für den Aufbau einer internationalen Spezialkräfteeinheit ("Combined Joint Special Operations Task Force") angefragt, teilte das Verteidigungsministerium auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...