Unternehmen blicken mit Sorge auf die US-Wahl, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und die globalen Handelskonflikte. Doch es gibt Hoffnung in Bau, IT und Handel - diese Branchen sehen optimistisch in die Zukunft.

Positiv: IT und Telekommunikation - Dank sei dem Funkloch

Seinen Notruf setzte Bitkom-Präsident Achim Berg Ende November ab: Die Zahl der offenen Stellen für IT-Fachkräfte erreicht in diesem Jahr eine neue Höchstmarke. Aktuell sind 124 000 Stellen unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 51 Prozent. "Jede unbesetzte IT-Stelle kostet Umsatz, belastet die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und bremst die nötige digitale Transformation", warnt der Chef des IT-Dachverbandes.

Dabei wollte die Bundesregierung zusammen mit der IT-Wirtschaft eine Aufholjagd starten, damit der Abstand zu den digitalen Pionieren in den USA, China und Südostasien nicht noch größer wird. Aber für größere Sprünge mangelt es in Deutschland an technikbegeistertem Nachwuchs - zudem fehlen Softwareentwickler.

Es ist eine schwere Hypothek für den Standort. Denn der Fachkräftemangel bremst nicht nur das Wachstum auf dem deutschen IT- und Telekommunikationsmarkt (ITK). Der Gesamtumsatz der Branche selbst wird laut Bitkom im nächsten Jahr lediglich um 1,6 Prozent auf 173 Milliarden Euro steigen. Damit fällt die Digitalbranche leicht hinter die Zuwachsraten der vergangenen drei Jahre (zwischen zwei und drei Prozent) zurück.

Hinzu kommt: Auch die ITK-Konjunktur - wie der Bitkom-ifo-Digitalindex zeigt - trübt sich seit dem Sommer etwas ein. Der IT-Verband geht aber davon aus, dass die Unternehmen weiter kräftig in die Digitalisierung ihrer Fabriken und internen Prozesse investieren.

Außerdem verhindern Rekordausgaben der Telekomkonzerne in die Modernisierung ihrer Netze, dass die ITK-Branche in die Krise stürzt. Der bislang eher schleppende Ausbau superschneller Glasfasernetze nimmt dank staatlicher Förderprogramme Fahrt auf. Funklöcher entlang von Bahntrassen und in ländlichen Regionen werden geschlossen, das füllt die Auftragsbücher der Netzausrüster. Zeitgleich beginnt die Umrüstung von vielen Tausend Sendemasten für den superschnellen 5G-Echtzeit-Mobilfunk.

Im vergangenen Jahr verzeichneten Softwareanbieter und IT-Dienstleister die höchsten Zuwächse. Der Trend dürfte sich auch 2020 fortsetzen. Die Zahl der Arbeitsplätze in der IT-Branche wird deshalb im nächsten Jahr auf über 1,2 Millionen steigen, prophezeit der Bitkom. 39 000 neue Arbeitsplätze will die IT-Branche in Deutschland schaffen - fast genauso viele wie 2019.

Negativ: Banken - Jetzt tut es erst richtig weh

Manchmal können schlechte Jahre doch noch zu ordentlichen werden - weil sich erst im Rückblick zeigt, wie gut man es doch hatte. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass die deutschen Banken einmal fast schon mit Wehmut auf 2019 blicken werden - trotz aller Probleme. Die Konjunktur? Hat sich nach mehr als zehn Jahren abgekühlt. Die Hoffnung auf eine Zinswende? Hat sich bis auf Weiteres zerschlagen. Dabei hatte die Geldgilde steigende Zinsen herbeigesehnt, weil die auch ihre Erträge gesteigert hätten.

2020 droht den Banken nun noch mehr Ärger. Zwar reagieren sie bereits auf die ausbleibende Zinswende und die lahmende Konjunktur: "Sie versuchen derzeit massiv, ihre Kosten zu senken. Das wird ihnen etwas Luft verschaffen", sagt Markus Strietzel, Bankenexperte und Partner der Unternehmensberatung Roland Berger. Allerdings kommt die Erkenntnis reichlich spät: Obwohl es den Banken schon in den vergangenen Jahren nicht gut ging, sind ihre Kosten über die vergangenen fünf Jahre sogar noch gestiegen (siehe Grafik) - und jetzt viel zu hoch. Das macht es nun umso schwerer, die Ausgaben zu senken.

Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: Die Geldhäuser müssen diese Aufgabe in einem Umfeld erledigen, in dem sich die Ertragserosion beschleunigt. So dürften die Margen bei Krediten (Kreditzins minus Guthabenzins) weiter sinken, obwohl sie bereits 2019 unter die wichtige Marke von zwei Prozentpunkten gefallen sind - und damit den niedrigsten Stand seit dem Ende der Finanzkrise markieren. Gleichzeitig können die Institute die Niedrigzinsen künftig nicht mehr wie bisher zumindest teilweise dadurch kompensieren, dass sie einfach mehr Kredite vergeben. Kernbranchen wie der Auto-, Chemie- und Maschinenbausektor schwächeln, die Nachfrage nach frischem Geld wird nachlassen. Zudem dürften mehr Kredite ausfallen.

"Zugleich wird es den Instituten weiter schwerfallen, den Kunden Wertpapiere oder Fonds zu verkaufen und so ihre Einnahmen zu steigern", sagt Roland-Berger-Experte Strietzel. Die Banken geraten 2020 also in eine doppelte Abwehrschlacht gegen immer noch deutlich zu hohe Kosten und erneut schrumpfende Erträge. Die Folge dieser zweifachen Malaise? Es fallen künftig noch mehr Jobs und Filialen weg - und die ohnehin mageren Gewinne schrumpfen weiter bis auf Miniaturformat. Für manche Banken dürfte es um nicht weniger als die Existenz gehen.

Negativ: Energie - Weniger Kohle - höhere Preise

Die Energiebranche steht vor stürmischen Zeiten. Die Regierung hat den mittelfristigen Ausstieg aus der Kohle beschlossen, bereits 2020 werden die ersten Meiler abgeschaltet. Gleichzeitig werden staatliche Subventionen für den Bau von erneuerbaren Anlagen gekürzt. Deren Ausbau hemmen zudem komplizierte Genehmigungsverfahren und Klagen von Anwohnern gegen in ihrer Nähe geplante Windräder.

Zurückgehende Produktionsmengen bei der fossilen Stromerzeugung haben das Geschäft der Versorger schon in diesem Jahr belastet. Bei RWE waren die Braunkohlekraftwerke wegen des Rodungsstopps im Hambacher Forst weniger ausgelastet, auch bei Uniper ging die Produktion in europäischen Kraftwerken zurück. Allerdings profitierten beide Konzerne von steigenden Großhandelspreisen, bei RWE sorgte zudem der Energiehandel für ein Plus. Uniper setzt weiter auf fossile Erzeugung, Anfang 2020 soll das umstrittene Steinkohlekraftwerk in Datteln in Betrieb gehen. Uniper rechnet durch den Meiler mit einem jährlichen Gewinn von 100 Millionen Euro.

RWE dagegen setzt künftig voll auf Sauberstrom. Ein Selbstläufer wird das nicht. Gemeinsam mit dem Exrivalen E.On hat der Essener Konzern seine Ökostrom-Tochter Innogy zerschlagen und die Geschäftsaktivitäten neu geordnet. RWE konzentriert sich künftig auf die Produktion, E.On auf das Geschäft mit Netzen und Vertrieb. Dort wird der Wettbewerb um die Kunden immer härter.

Die geplanten neuen Abstandsregeln für Windräder verschärfen die Krise in der Windkraftbranche noch. Deutschlands größter Hersteller Enercon hat angekündigt, 3000 Jobs zu streichen. Die Rotoren sollen mindestens 1000 Meter von jedem einzelnen Wohnhaus entfernt stehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft mit dieser Regel auf mehr Akzeptanz für Windräder bei Anwohnern. Doch infrage kommende Flächen für neue Anlagen werden damit um bis zu 50 Prozent verknappt, sagt Anja-Isabel Dotzenrath, Chefin der RWE-Ökostromsparte. Für Windräder an Land sieht sie kaum noch Chancen in Deutschland.

Experten rechnen 2020 auch deshalb mit weiter steigenden Strompreisen. Verbraucher zahlen höhere Umlagen für neue Leitungen, die den Wind von großen Parks auf See in Form von Strom aufs Festland bringen. Ein Vier-Personen-Haushalt, der rund 4000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, wird 2020 rund 40 ...

