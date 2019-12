Wahl um Likud-Vorsitz - Netanjahu erklärt sich zum Sieger

Jerusalem - Bei der Wahl um den Vorsitz der rechtskonservativen israelischen Regierungspartei Likud hat sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Sieger erklärt. Der 70-jährige schrieb auf Twitter von einem "großen Sieg". Offizielle Zahlen zur Abstimmung der Basis liegen noch nicht vor. Nachwahlbefragungen sahen Netanjahu nach Medienberichten bei knapp 71 Prozent, sein Herausforderer Gideon Saar kam danach auf 29 Prozent. Damit dürfte Netanjahu auch wieder Likud-Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl am 2. März werden.

Bericht: Merkel plant Besuch bei Erdogan im Januar

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel will laut Medienbericht im Januar den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Merkel plane, dazu nach Ankara zu fliegen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Eine Bestätigung dafür gab es von der Bundesregierung zunächst nicht. Erdogan hatte zuletzt angesichts der schweren Luftangriffe in Nordsyrien und Zehntausender fliehender Menschen vor einer "neuen Migrationswelle" in Richtung Europa gewarnt. Mehr als 80 000 Menschen seien durch Bombardements aus der syrischen Provinz Idlib vertrieben worden und auf dem Weg zur türkischen Grenze.

Über 60 Migranten bei Ärmelkanal-Überquerung aufgegriffen

London - Mehr als 60 Migranten sind am zweiten Weihnachtstag bei der Überquerung des Ärmelkanals von Frankreich nach Großbritannien aufgegriffen worden. 49 Personen wurden in vier kleinen Booten entdeckt und nach England gebracht. Sie hätten angegeben, aus dem Iran, Irak und aus Afghanistan zu kommen, teilte das Innenministerium in London mit. Die französischen Behörden retteten 14 Migranten in zwei anderen Booten und brachten sie nach Frankreich. Einige von ihnen litten an Unterkühlung, wie der Sender BBC berichtete.

Bericht: Mehr Ansprüche ausländischer Hartz-IV-Empfänger

Berlin - Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Bezieher sollen sich seit 2007 fast verdoppelt haben. Im Jahr 2018 hätten sie 12,9 Milliarden Euro betragen, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf die Antwort auf eine AfD-Anfrage des Bundesarbeitsministeriums. Im Jahr 2007 betrugen die Ansprüche von Ausländern demnach knapp 6,6 Milliarden Euro. Zu erklären ist das damit, dass die Zahl ausländischer Hartz-IV-Empfänger nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit von 1,3 Millionen im Jahr 2007 auf 1,3 Millionen in diesem Jahr gestiegen ist.

Neues Parlament im Kosovo konstituiert

Pristina - Mit der Vereidigung der Abgeordneten hat sich das im Oktober gewählte neue Parlament im Kosovo konstituiert. Zum Präsidenten der Volksvertretung wählten die Parlamentarier Glauk Konjucfa, den früheren Fraktionschef der linken Partei Vetevendosje, die als Siegerin aus der Parlamentswahl hervorgegangen war. Die Partei bemüht sich derzeit, eine Koalition mit der konservativen Demokratische Liga des Kosovos zu schmieden. Die Verhandlungen dafür dauern noch an. Beide Parteien waren bisher in der Opposition.

Japanisches Fernsehen entschuldigt sich für Falschmeldung

Tokio - Der japanische Fernsehsender NHK hat sich offiziell für eine Falschmeldung über einen angeblichen Raketentest Nordkoreas entschuldigt. "Diese Nachricht war für Übungszwecke gedacht, sie war keine Tatsache", heißt es in einer Erklärung des Senders. NHK hatte gestern berichtet, dass Nordkorea eine Rakete abgefeuert habe und dass diese nördlich der japanischen Insel Hokkaido ins Meer gestürzt sei. Die Falschmeldung sorgte für Aufregung in einer Zeit, als mit einem neuen Raketentest Nordkoreas als "Weihnachtsgeschenk" Pjöngjangs an die USA gerechnet wurde./n1/DP/zb

AXC0034 2019-12-27/06:20