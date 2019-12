Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ADIDAS - Wenn Adidas-Chef Kasper Rorsted im kommenden Herbst einen neuen Strategieplan für den Sportartikelhersteller verkündet, dürfte das Thema Wintersport eher eine geringe Rolle spielen. Denn gemessen am Gesamtumsatz des Konzerns von voraussichtlich 24 Milliarden Euro im laufenden Jahr spielt das Segment eine überschaubare Rolle. Für Wintersportler und die Outdoor-Branche sind die Pläne allerdings bedeutsam, an denen Adidas arbeitet. Denn im Herbst 2021 will die Drei-Streifen-Marke überraschend in den alpinen Skisport einsteigen. Entsprechende Informationen bestätigte auf Anfrage ein Konzernsprecher. Adidas werde dann erstmals eine komplette Wintersportkollektion nicht nur für Langlauf und Skitouring, sondern erstmals auch für Ski- und Snowboardfahrer anbieten, sagte er. (SZ S. 25)

THOMAS COOK - Nach der Insolvenz des Pauschalreiseveranstalters Thomas Cook droht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dem Versicherer Zurich mit juristischen Konsequenzen, sollte der sich weiter weigern, die Kosten für die Rückbeförderung der Thomas-Cook-Kunden zu übernehmen. Es geht um 60 Millionen Euro. (Handelsblatt S. 12)

INFINEON - Es geht aufwärts bei Deutschlands größtem Chiphersteller Infineon - zumindest an der Börse. Das Geschäft von Infineon läuft zwar momentan eher durchwachsen. Die Investoren beurteilen die Aussichten allerdings ausgesprochen positiv. So ist der Aktienkurs seit Juni um knapp die Hälfte in die Höhe geschossen. Für die Chipindustrie war 2019 ein schwarzes Jahr. Auch Infineon hatte zu kämpfen. Vorstandschef Reinhard Ploss musste in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr zweimal seine Prognose zurücknehmen. "Geopolitische Spannungen und anhaltende Handelskonflikte" seien daran schuld, erklärte der Manager. Da wäre es nicht weiter überraschend, wenn der Kurs unter Druck stünde. Das Gegenteil ist der Fall. Der Aufschwung hat mehrere Gründe. In den vergangenen Wochen hat Infineon von den Zeichen der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. Infineon leidet, wenn die chinesische Wirtschaft lahmt. Denn ein Viertel vom Umsatz erzielen die Bayern in der Volksrepublik. (Handelsblatt S. 24)

MELTWATER - Der Adresshändler Meltwater hat ein Profil eines Handelsblatt-Journalisten angelegt und die Daten offenbar weiterverkauft, ohne sein Einverständnis einzuholen oder ihn direkt zu informieren. In einer Untersuchung des Falls kam die Berliner Datenschutzbehörde zu dem Schluss, dass Meltwater damit gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen habe. (Handelsblatt S. 26)

BAHN - Die Deutsche Bahn hat 2019 zusammen mit Bund und Ländern rund 1,3 Milliarden Euro in die Modernisierung der Bahnhöfe investiert. Diese Bilanz zieht Ronald Pofalla, für Infrastruktur verantwortlicher Bahn-Vorstand, im Interview. "Einen derartig starken politischen und gesellschaftlichen Rückenwind wie in diesem Jahr hat es in der über 180-jährigen Eisenbahngeschichte noch nicht gegeben", sagt Pofalla zum positiven Umfeld für das Unternehmen in Sachen Investitionen. (Neue Westfälische)

