Zur Rose Group: Kaufpreiszahlung medpex-Akquisition durch Ablösung Earn-out vorzeitig abgeschlossen EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung Zur Rose Group: Kaufpreiszahlung medpex-Akquisition durch Ablösung Earn-out vorzeitig abgeschlossen 27.12.2019 / 07:00 Medienmitteilung Akquisition medpex: - Kaufpreiszahlung durch Ablösung Earn-out vorzeitig abgeschlossen - medpex-Gründer übernehmen führende Management-Positionen im Segment Deutschland - Best-in-class-Kompetenzen von medpex treiben Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland voran Die Zur Rose-Gruppe und die Verkäufer der medpex-Versandaktivitäten sind übereingekommen, die beiden Earn-out-Komponenten 2019 und 2020, welche Bestandteil des Kaufpreises sind, bereits per Ende 2019 durch eine einmalige Zahlung in der im Halbjahresabschluss 2019 veranschlagten Höhe abzulösen. Die Gründer von medpex haben das Geschäft seit der Übernahme erfolgreich vorangetrieben und die vereinbarten Wachstumsziele erreicht. medpex verfügt über Best-in-class-Kompetenzen in den Bereichen Online-Marketing und Technologie und ergänzt damit ideal die aktuelle Strategie und Ausrichtung am deutschen Markt zum Ausbau der Marktführerschaft. Mit dem vorzeitigen Abschluss des Earn-out bezweckt die Zur Rose-Gruppe, das Know-how der Gründer so rasch als möglich für das gesamte Segment Deutschland zu nutzen. Sie übernehmen deshalb führende Management-Positionen im Segment Deutschland. Zur Bindung an die Zur Rose-Gruppe nehmen sie in wesentlichem Umfang an einem Management-Aktienprogramm teil und werden so ihr bereits bestehendes Aktienpaket deutlich erhöhen. Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Head of Group Communications E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 22. Januar 2020 Umsatz 2019 19. März 2020 Jahresergebnis 2019 16. April 2020 Q1/2020 Trading Update 23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 943745 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 943745 27.12.2019 ISIN CH0042615283 AXC0040 2019-12-27/07:00