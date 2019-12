Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM 2 - Russlands Regierung und der Staatskonzern Gazprom wollen die bis nach Deutschland reichende Gaspipeline Nord Stream 2 mit eigenen Mitteln fertigstellen. Dies werde nur wenige Monate dauern, sagte Energieminister Alexander Nowak. Staatspräsident Wladimir Putin hatte der Zeitung Kommersant zufolge schon davor Geschäftsleuten erklärt, man habe ein Schiff zur Verfügung, das die fehlenden Rohre in der Ostsee installieren könne. Gemeint ist wohl ein Verlegeschiff namens "Akademik Tscherski", das zuletzt in seinem Heimathafen in Nachodka nahe Wladiwostok ankerte. Es in die Ostsee zu überführen würde einen Monat dauern, berichtete die Zeitung Rossijskaja Gaseta. Sollte sich Gazprom dazu entscheiden, die Pipeline selbst weiterzubauen, müssten auch noch technische Probleme und Fragen zur Versicherung des Projekts geklärt werden. (Handelsblatt S. 62)

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Die Wirtschaft warnt vor einer falschen KI-Strategie. So kritisiert der BDI zu wenig Förderung und zu viel Regulierung. Noch im Herbst 2018 hat die Bundesregierung eine KI-Strategie verabschiedet und 3 Milliarden Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. In der Haushaltsplanung bis 2023 ist bislang aber nur 1 Milliarde Euro vorgesehen. (FAZ S. 17)

FLÜCHTLINGE - Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln und an der türkischen Südgrenze ringt Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar um den Erhalt des Flüchtlingspaktes zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Merkel plant, bereits im Januar zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Ankara zu fliegen. Erdogan hatte vor wenigen Tagen vor einer neuen Migrationswelle in Richtung Europa gewarnt. Eine Sprecherin der Bundesregierung wollte den Besuch Merkels in der Türkei nicht bestätigen und verwies darauf, dass Reisen der Kanzlerin jeweils erst am Freitag der Vorwoche bekannt gegeben würden. (SZ S. 1)

BEAMTE - Der Beamtenbund warnt wegen Personalnot vor einem "Systemkollaps". Weit mehr als 200.000 Beschäftigte fehlen im öffentlichen Dienst, bilanziert der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach. Die Stabilität des Landes sei bedroht. Er fordert deshalb deutlich höhere Gehälter. (Welt S. 5)

KRANKENKASSEN - Die gesetzlichen Krankenkassen haben in diesem Jahr das erste Mal seit 2015 wieder Verlust gemacht. "Das Defizit für 2019 wird über eine Milliarde Euro betragen", sagte die Vorstandschefin des Verbands der gesetzlichen Krankenversicherung, Doris Pfeiffer. Die meisten Kassen würden den Zusatzbeitrag 2020 nicht erhöhen müssen. Zu höheren Beiträgen könne es 2021 kommen. (SZ S. 6/FAZ S. 1)

KONJUNKTUR - Die Unternehmen in den meisten deutschen Branchen beurteilen ihre Lage skeptisch. Mit Blick auf das Jahr 2020 dominiert vorsichtige Zuversicht, was Erträge, Investitionen und die Beschäftigung neuer Mitarbeiter angeht. Doch ein neuer Aufschwung ist nach Meinung von Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, nicht in Sicht. (Handelsblatt S. 22)

STUDIENPLÄTZE - Die Software, mit der Studienplätze in Numerus-clausus-Fächern verteilt werden, ist laut einer internen Expertise veraltet, schwerfällig und unsicher. Sie sei nur als "Provisorium" hinnehmbar, heißt es in einem Bericht des IT-Beirats der zuständigen "Stiftung für Hochschulzulassung". Ein zeitgemäßeres Verfahren kann demnach frühestens 2025 online gehen. (SZ S. 6)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2019 00:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.