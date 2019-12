FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1KN XFRA US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 0.269 EUR

0VV XFRA US92556H1077 VIACOMCBS INC. CL.A 0.217 EUR

0VVB XFRA US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001 0.217 EUR

KOK XFRA JP3297000006 KOKUYO CO. LTD 0.153 EUR

2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.068 EUR

BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.