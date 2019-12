Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die chinesischen Industrieunternehmen haben im November so viel verdient wie zuletzt vor acht Monaten. Die Gewinne stiegen im vergangenen Monat auf Jahressicht um durchschnittlich 5,4 Prozent, nachdem im Oktober ein Rückgang um 9,9 Prozent verzeichnet worden war. Diese Entwicklung zeigt, dass Maßnahmen der Regierung Wirkung zeigen. Im Zeitraum Januar bis November gingen die Industriegewinne jedoch um 2,1 Prozent zurück, wie das chinesische Nationale Statistikbüro am Freitag weiter mitteilte. Dabei schrumpften die Gewinne der staatlichen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent, während private Unternehmen in diesem Zeitraum Zuwächse von 6,5 Prozent verbuchten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.248,25 +0,12% Nikkei-225 23.837,72 -0,36% Hang-Seng-Index 28.186,55 +1,16% Kospi 2.204,21 +0,29% Shanghai-Composite 3.012,71 +0,18% S&P/ASX 200 6.821,70 +0,40%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Freitag die positiven Vorzeichen, nachdem die Wall Street am Vorabend neue Allzeithochs erreicht hat. Stützend wirkten gute Nachrichten zum Einzelhandel in den USA, der rekordhohe Umsätze im Weihnachtsgeschäft vermeldet hatte. Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt jedoch auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China und ermutigenden Aussagen beider Seiten dazu. Daneben haben die Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie überzeugt. Schwächere japanische Konjunkturdaten bremsen derweil die Tokioter Börse. Unter den Einzelwerten gewinnen in Seoul Samsung nach einem positiven Analystenkommentar 2 Prozent. Die Analysten von Mirae Asset Daewoo haben die Gewinnschätzungen und das Kursziel für Samsung erhöht haben. Sie vermuten, dass Samsung höhere Preise für Chips und höhere Umsätze mit faltbaren Smartphones erzielen wird.

US-NACHBÖRSE

Die Tesla-Aktie baute ihre Gewinne etwas aus, nachdem sie schon im regulären Handel auf einem Rekordhoch geschlossen hatte. Die Titel stiegen im nachbörslichen Handel um weitere 0,1 Prozent. Der Elektroautobauer hat von chinesischen Geldgebern die Zusage für Kredite in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar zum Bau einer Fabrik in Schanghai erhalten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.621,39 0,37 105,94 22,69 S&P-500 3.239,91 0,51 16,53 29,24 Nasdaq-Comp. 9.022,39 0,78 69,51 35,98 Nasdaq-100 8.778,31 0,91 78,81 38,68 Donnerstag Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 542 Mio 314 Mio Gewinner 1.791 1.635 Verlierer 1.124 1.220 Unverändert 102 132

Etwas fester - Für positive Stimmung sorgten die Aussichten auf einen baldigen endgültigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Handelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft. Alle drei Leitindizes erreichten Rekordhochs, der Nasdaq-Composite stieg erstmals in seiner Geschichte über 9.000 Punkte. Die Aktie von Qiagen, die auch im deutschen TecDAX und MDAX gelistet ist, brach um knapp 21 Prozent ein. Das in den Niederlanden ansässige Biotech-Unternehmen will sich nicht übernehmen lassen. Amazon verteuerten sich um 4,4 Prozent. Der Onlinehändler berichtete über eine Rekordsaison vor Weihnachten. Andere Einzelhandelswerte profitierten von der Hoffnung auf ein ebenfalls gutes Weihnachtsgeschäft. Urban Outfitters kletterten um 3,7 Prozent und Macy's um 2,6 Prozent. Zu den gesuchten Schwergewichten gehörten auch Apple, die um 2 Prozent zulegten.

US-ANLEIHEN

2 Jahre 1,63 0,4 1,63 42,7 5 Jahre 1,72 0,5 1,71 -20,7 7 Jahre 1,82 -1,1 1,83 -42,9 10 Jahre 1,90 -0,3 1,90 -54,7 30 Jahre 2,32 -1,2 2,33 -74,8

Anleihen gaben zunächst nach, doch nachdem eine Auktion siebenjähriger Papiere auf gute Nachfrage stieß, erholten sich die Notierungen. Leicht steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 0,3 Basispunkte auf 1,90 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1119 +0,2% 1,1096 1,1086 -3,0% EUR/JPY 121,75 +0,1% 121,59 121,26 -3,2% EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8535 0,8571 -5,1% GBP/USD 1,3011 +0,1% 1,2997 1,2933 +2,1% USD/JPY 109,50 -0,1% 109,58 109,39 -0,2% USD/KRW 1160,61 -0,2% 1163,20 1161,87 +4,2% USD/CNY 6,9978 +0,0% 6,9965 7,0060 +1,7% USD/CNH 6,9950 +0,0% 6,9930 7,0057 +1,8% USD/HKD 7,7869 -0,0% 7,7872 7,7863 -0,6% AUD/USD 0,6952 +0,1% 0,6942 0,6921 -1,3% NZD/USD 0,6673 +0,1% 0,6668 0,6628 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.181,01 -0,1% 7.189,26 7.264,26 +93,1%

Am Devisenmarkt stieg der Euro etwas gegen den Dollar und notierte über 1,11.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,80 61,68 +0,2% 0,12 +27,1% Brent/ICE 67,99 67,92 +0,1% 0,07 +22,8%

Die Ölpreise zeigten sich fester. Am Dienstag hatten Daten des American Petroleum Institute einen unerwartet starken Rückgang der Rohöllagerbestände ausgewiesen. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 61,64 Dollar, Brent legte um 1 Prozent zu auf 67,85 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,23 1.510,80 -0,2% -2,57 +17,6% Silber (Spot) 17,80 17,90 -0,5% -0,10 +14,9% Platin (Spot) 945,45 946,85 -0,1% -1,40 +18,7% Kupfer-Future 2,84 2,85 -0,1% -0,00 +7,2%

An den Märkten stach der Goldpreis ins Auge. Seit Montag hat er kräftig zugelegt und setzte den Anstieg auch am Donnerstag fort, an dem er bereits im frühen Geschäft über 1.500 Dollar sprang. Teilnehmer sagten, es gingen noch immer Zweifel um, ob der chinesisch-amerikanische Deal demnächst über die Bühne geht. Sollte dies der Fall sein, werde Gold zurückkommen, vermutet Chefmarktanalyst Chintan Karnani von Insignia Consultants. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.511 Dollar. Noch im Montagstief stand der Preis bei 1.478 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ATOMSTREIT NORDKOREA

China, Japan und Südkorea haben ihre Unterstützung für die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea zugesagt. Die Denuklearisierung Nordkoreas und ein "dauerhafter Frieden in Ostasien" seien ein gemeinsames Ziel der drei Länder, sagte der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang nach einem Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs Südkoreas und Japans. Japan und Südkorea riefen zur zügigen Wiederaufnahme der festgefahrenen Atomverhandlungen auf.

POLITIK IRAK

irakische Präsident Barham Saleh hat mit Rücktritt gedroht. Er sei nicht bereit, den schiitischen Kandidaten Assaad al-Aidani mit der Regierungsbildung zu beauftragen, erklärte Saleh am Donnerstag in einem Schreiben an das Parlament. Er fühle sich für die Einheit und Unabhängigkeit des Landes verantwortlich. Al-Aidani wird weithin als Kandidat des Nachbarlandes Iran angesehen.

ERDBEBEN IRAN

In der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat es am frühen Freitagmorgen ein Erdbeben der Stärke 5,1 gegeben. Das teilte die US-Behörde Geological Survey mit. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna erschütterte das Beben Ortschaften, die etwa 45 Kilometer östlich der Nuklearanlage liegen. Angaben zu möglichen Schäden lägen noch nicht vor.

MARINE-MANÖVER CHINA / RUSSLAND / IRAN

China, Russland und der Iran beginnen am Freitag ein gemeinsames Marine-Manöver im Golf von Oman. Die viertägige Übung diene dazu, den "Austausch und die Zusammenarbeit" zwischen den Seestreitkräften der drei Länder zu vertiefen, sagte ein Sprecher des chinesische Verteidigungsministeriums. Angaben dazu, wie viele Soldaten und Schiffe insgesamt beteiligt sind, machte er nicht.

DEMONSTRATIONEN HONGKONG

Regierungskritische Demonstranten und Sicherheitskräfte haben sich über die Weihnachtsfeiertage in Hongkong gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert. Am Donnerstag zogen Anhänger der Demokratie-Bewegung erneut durch mehrere Einkaufszentren in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm mehrere Demonstranten fest.

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die japanische Industrieproduktion sank im November auf Monatssicht um 4,5 Prozent. Volkswirte hatten den Rückgang auf 1,2 Prozent geschätzt.

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

Der Umsatz im japanischen Einzelhandel ging im November verglichen mit dem Vorjahr um 2,1 Prozent zurück. Die Supermärkte des Landes verbuchten einen Umsatzrückgang um 1,8 Prozent.

KONJUNKTUR USA

