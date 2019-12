++ DoE-Bericht zu US-Rohöllagerbeständen ++ Ansonsten stehen keine wichtigen Veröffentlichungen an ++Viele Wirtschaftsberichte wurden in diesem Monat aufgrund der Feiertage vorverlegt, was bedeutet, dass diese Woche ziemlich leer ist und das wird auch diesen Freitag so bleiben. Die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen sind das heutige Highlight. 09:30 Uhr | Schweden | Einzelhandelsumsätze: Es handelt sich nicht um ein sehr wichtiges Update, aber die Märkte werden die schwedischen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...