NVIDIA gilt als eines der innovativsten High-Tech Unternehmen im Silicon Valley. Das Management versucht für seine Technologie immer neue Märkte zu erschließen. Ursprünglich waren diese Hochleistungsrecheneinheiten als Grafikkarten für den Gaming-Sektor entwickelt worden. Mittlerweile sind die Grafikkarten so leistungsfähig, dass in Echtzeit Raytracing Anwendungen berechnet werden. Weitere vielversprechende Märkte sind das Cloud-Geschäft und das Autonome Fahren. Im Markt für Autonomes Fahren ist NVIDIA Teil des Konsortiums AVCC (Autonomous Vehicle Computing Consortium), das Standards setzen will. Dies erscheint aussichtsreich, nachdem Schwergewichte wie General Motors, Bosch, Continental, Toyota und andere Branchenriesen daran beteiligt sind. Es bildet sich ein gigantischer Markt und NVIDIA ist in einer sehr guten Position, die für kurssteigernde Nachrichten sorgen wird. Mittlerweile macht der Automotivsektor 10% des Gesamtumsatzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...