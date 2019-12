So macht man Börsengewinne! Am 30. September hatten wir getitelt: "Varta: Auf dem Weg zur runden 100-Euro-Marke?" Im Express-Service vom gleichen Tag hatten wir unseren Abonnenten ein Hebel-Produkt für Varta ISIN: DE000A0TGJ55 vorgeschlagen, dass bisher bis zu 322 Prozent Gewinn gemacht hat. Aber auch wer die Aktie gekauft hat, konnte bereits einen sehr schönen Gewinn von rund 40 Prozent sehen. Wir hatten unser Kursziel in den folgenden Beiträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...