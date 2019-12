Die Rekordhochs an der Wall Street sowie das anscheinend gut gelaufene US-Weihnachtsgeschäft helfen dem deutschen Leitindex. Anleger strafen Qiagen ab.

Der Dax folgt am Freitag dem positiven Trend an den globalen Aktienmärkten. Der deutsche Leitindex legt am Freitagmorgen 0,4 Prozent zu auf 13.350 Punkte. Vor den Weihnachtsfeiertagen hatte sich das Börsenbarometer am Montag in einer Spanne von gut 50 Punkten bewegt und 0,1 Prozent im Minus geschlossen, während der MDax ein Rekordhoch erreichte.

Die Rekordhochs an der Wall Street sowie das anscheinend gut gelaufene US-Weihnachtsgeschäft dürften dem deutschen Markt helfen, sagte Thomas Metzger, Portfoliomanager beim Bankhaus Bauer. Allerdings dürften insgesamt die Umsätze und Kursbewegungen überschaubar bleiben.

Das Handelsvolumen an der Börse Frankfurt ist zum Jahreswechsel traditionell dünn, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben. Bei Einzeltiteln kann es dennoch zu heftigen Kursrückschlägen kommen, weil dann schon wenige Verkaufsorder reichen, um den Aktienkurs nach unten zu drücken.

In den USA setzten die wichtigsten Indizes dagegen ihre Rekordjagd fort. Am ...

