Salzburg/Grödig (pts002/27.12.2019/09:00) - Als Michael Kohlfürst 1999 die erste Agentur für Suchmaschinenoptimierung Österreichs gründet, stehen diesem Vorhaben einige recht kritisch gegenüber. 20 Jahre später gilt Michael Kohlfürst als Pionier der SEO-Branche und seine Agentur PromoMasters Online Marketing feiert gerade ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Agentur wächst weiter mit den zunehmenden Anforderungen und bleibt ein wichtiger Kompetenzträger der Branche. Mit Know-how und Erfahrung zum Erfolg "Erfahrung und Wissen spielen bei der Suchmaschinenoptimierung eine zentrale Rolle. Der schnelle technische Fortschritt und die Vielzahl an Tools erfordern fundiertes und stets aktuelles Know-how, wie SEO-relevante Informationen am besten aufbereitet und wo sie platziert werden, um die maximale Wirkung - nämlich einen starken Unternehmensauftritt im Web - zu erreichen", sagt Michael Kohlfürst. Der Online-Experte teilt seine Expertise mit seinem erfahrenen Team und betreut Kunden mit Schwerpunkt in Österreich und Deutschland. PromoMasters verfügt mittlerweile über Zweigstellen in Salzburg und Wien mit mittlerweile 18 Mitarbeitern. Personalmarketing im Internet Seit 2012 verstärkt die HR-Expertin Andrea Starzer die Geschäftsführung. Sie hat den Fachkräftemangel, der mittlerweile in den Personalabteilungen angekommen ist, sehr früh erkannt und sich auf Personalmarketing im Internet & Social Recruiting spezialisiert. Sie coacht Personalverantwortliche zum Thema starke Arbeitsgebermarke und Arbeitgeberpräsenz im Internet und gibt ihr Wissen auch in Workshops weiter - nächste Gelegenheit am 23.1.2020 im Springer Schlössl in Wien. PromoMasters stärkt den Webauftritt Die Agentur berät Unternehmen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA) und führt diese durch. Zudem zählen Relaunch-Begleitungen von Websites, Workshops sowie der Austausch bei Seminaren und Vorträgen gehören zum Tagesgeschäft. "Unternehmen müssen nicht nur bei Google und Co präsent sein, sondern die breite Palette der sozialen Medien gut bedienen und digitale Werbeformen gezielt nutzen, um im Internet mit Produkten, den Dienstleistungen, der Unternehmensmarke und als Arbeitgeber stark zu sein", betont Kohlfürst. Zu den Kunden von PromoMasters, die unter anderem mit dem Constantinus Award ausgezeichnet wurde, zählen Unternehmen aller Größen quer durch die Branchen wie Tourismus, Handel, Handwerk, Medien, Finanzbereich und Internetagenturen. Über PromoMasters Online Marketing PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Wien und Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO und SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters. Der Publikation bis 20.3.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: PromoMasters Online Marketing Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA Tel.: +43 6246 762860 E-Mail: info@promomasters.at Website: www.promomasters.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191227002

