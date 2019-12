Sieben Drei-Sterne-, zwölf Zwei-Sterne- und 51 Ein-Sterne-Restaurants zeichnet der neu erschienene Michelin Guide Hong Kong Macau in Asiens Kulinarik-Metropole Hongkong aus.Neu-Isenburg - Sieben Drei-Sterne-, zwölf Zwei-Sterne- und 51 Ein-Sterne-Restaurants zeichnet der neu erschienene Michelin Guide Hong Kong Macau in Asiens Kulinarik-Metropole Hongkong aus. Dies sind zehn Sterne mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Gourmet-Führer bewertete insgesamt 260 Restaurants und 60 Hotels in den beiden Städten in der Greater Bay Area am chinesischen Perlflussdelta.

