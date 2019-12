Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts004/27.12.2019/09:15) - 2020 werden herrliche Zeiten für Banker, wenn sie Sparbuchsparer mit Minuszinsen vergraulen und dafür ganz und gar nicht sichere Alternativen anbieten, die nur einem garantierten Gewinn bringen - den Banken. "Jeder Deutsche muss heute selbst vorsorgen. Unsere Renten sind alles andere als sicher und selbst das heilige Sparbuch ist nicht mehr das Papier wert, auf dem es gedruckt wird. Im Gegenteil, erste Banken schicken sparwillige, die ein Sparbuch eröffnen wollen bereits weg - zu wenig Profit für die Banken. Selbst ist der Mann und daher sollte in Gold investiert werden. Gold ist beständig und behält auf in den schlimmsten Krisen seinen Wert", so Hans Kleser, Edelmetallexperte bei G Deutsche Gold AG. https://deutsche-gold.ag Gold, Silber und Rhodium sind sicher und bringen vielfachen Ertrag eines Sparbuches Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, ist eine Veranlagung in Gold, Silber und Rhodium auch mit kleinen Anlagesummen möglich. "Egal, ob 100 Euro oder 50.000 Euro, mit unseren Online-Angeboten von der Silbermünze, über das speziell zusammengestellte Wertetableau, bis zum Kilobarren Gold, kommt man zu wirklich gewinnbringenden Assets für die persönliche Rentenvorsorge oder Vermögensanlage. Unsere Wertetableaus haben in den letzten Jahren nachweislich 12 Prozent Wertzuwachs pro Jahr gebracht. Also mehr als das 20-fache eines Sparbuchs", wie Hans Kleser betont. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau/ Ein Kilogramm Silber oder Gold - online bestellen Wer direkt in Gold oder Silber investieren will, der sollte sich für den Kauf von Barren oder Münzen entscheiden. Auch für Kleinsparer ist das leistbar, denn einen Kilobarren Silber gibt es schon zum aktuellen Tagespreis von 551 Euro. Dabei handelt es sich um Anlagesilberbarren in 999,9er-Feinsilber, als prägefrische Neuware von Heraeus, Umicore oder Degussa. Sofort bestellbar bei uns im Online-Shop: https://werteshop.hk-werte.de/produkt/silberbarren-1kg/ Informationen zur Edelmetall-Anlage: Sachwerte-Info Deutschland: 0049/6123 68 80 70-1 Sachwerte-Info Schweiz: 0041/716 72 50-50 (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191227004

