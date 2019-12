"Der Strategiewechsel der TUI Group (ISIN: DE000TUAG000) vor mehr als fünf Jahren war der erfolgreiche Wandel zu einem integrierten Touristikanbieter. Jetzt geht der Umbau des Konzerns konsequent weiter. Denn Geschäftsmodelle von heute garantieren nicht den Erfolg von morgen. Der Weg in die Zukunft ist für TUI digital." so selbstbewust äußert sich der CEO Friedrich Joussen im Geschäftsbericht für das am 30.09.2019 endende Geschäftsjahr. Passend dazu die letzte Unternehmensnachricht der TUI am 23.12.2019 über die Veräußerung des Ferienwohnungsanbieters und Rundreise-Spezialisten Wolters Reisen ...

