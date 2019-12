Kunstmuseum St. Gallen: Den Auftakt des Jahresprogramms machen drei internationale Künstlerinnen: Iman Issa, Siobhán Hapaska sowie die rumänische Performance- und Grafikkünstlerin Geta Bratescu in ihrer schweizweit ersten Ausstellung.St. Gallen - Den Auftakt des Jahresprogramms machen drei internationale Künstlerinnen: Iman Issa, Siobhán Hapaska sowie die rumänische Performance- und Grafikkünstlerin Geta Bratescu in ihrer schweizweit ersten Ausstellung. Ergänzt wird der Start ins neue Jahr mit acht Künstlerinnen und Künstlern in der Gruppenausstellung Metamorphosis Overdrive. Viel Platz bietet das Kunstmuseum die Werke...

Den vollständigen Artikel lesen ...