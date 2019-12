Die österreichische Finanzmarktaufsicht hat vor kurzem ihren Bericht über die Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft veröffentlicht. Die österreichischen Versicherer verwalteten zum 30. Juni 2019 ein Vermögen in der Höhe von 132 Mrd. Euro. Sie halten im Allgemeinen konservative, von Anleihen dominierte Portfolios, die großteils die langfristigen Verpflichtungen in der Lebensversicherung bedienen. Rund 68 Mrd. Euro, das sind rund 60% des Gesamtvermögens, waren in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Anleihen-Fonds investiert. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern ist die österreichische Versicherungswirtschaft stärker in Unternehmensanleihen (26%) als in Staatsanleihen (21%) investiert. Hingegen liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...