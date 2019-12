Das Währungspaar Euro/Franken liegt weiter knapp unter der Marke von 1,09 bei 1,0893.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Freitag zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,1135 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch in der Nähe der Marke von 1,11 Dollar notiert. Das Währungspaar Euro/Franken liegt weiter knapp unter der Marke von 1,09 bei 1,0893. Das ist minim weniger als am Morgen und etwa gleich viel wie am Donnerstagabend.

Den vollständigen Artikel lesen ...