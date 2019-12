Unterföhring (ots) -Rohkost bei Rosin statt Moussaka im Akropolis: Für RebeccaSiemoneit-Barum alias Iffi Zenker und Willi Herren alias Olli Klattaus der "Lindenstraße" geht's bei "Rosins Fettkampf" nicht nur um dieEhre und weniger Gewicht. Die beiden wollen auch in ein neues,leichtes Leben starten. Rebecca Siemoneit-Barum, für die erst voreiner Woche die letzte Klappe in der berühmtesten TV-StraßeDeutschlands fiel, hat genug vom Dicksein: "Ich möchte endlich nichtmehr dieser Mops sein! Ich weiß, dass ich viel besser aussehen kann,wenn ich das möchte!" Und für Willi Herren ist beim Blick auf seinenBauch klar: "25 Kilo Fett müssen weg!"Bei "Rosins Fettkampf - lecker schlank mit Frank" ab Donnerstag, 2.Januar 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins, kämpfen die beiden nichtnur gegeneinander, sondern gemeinsam mit ihren jeweils vierMitstreitern gegen die überflüssigen Pfunde. Jedes Team bekommt dabeieine individuelle Diät verordnet. Auf den Hüften der"Lindenstraße"-Stars lastet dabei besonders schweres Gewicht: Wer vonden Beiden beim wöchentlichen Wiegen prozentual weniger verloren hat,muss seinen schwächsten Kandidaten nach Hause schicken.Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin gibt als Coach, Motivator undSpielleiter wertvolle Tipps für eine gesunde Ernährung. Und er hatbeim ersten Wiegen noch eine Überraschung für die Kandidaten: "Fürjedes Kilo, das ich hier abnehme, legt Kabel Eins 1.000 Euro in denJackpot. Das heißt, je mehr ich abnehme, desto mehr könnt ihr hiermit nach Hause nehmen. Und der Sender soll richtig bluten!" DasStartgewicht des 2-Sterne-Kochs: 117,6 Kilogramm, sein klares Ziel:100! Wenn er das schafft, bekommt der Sieger von "Rosins Fettkampf"satte 17.600 Euro (Gewinnsumme Staffel 1: 10.000 Euro)!"Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" ab Donnerstag, 2.Januar 2020, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Team Rebecca: Anja (46, Wuppertal), Mark (25, Dortmund), Oli (47,Wörrstadt), Vanessa (37, Oberhausen)Team Willi: André (34, Gronau), Steffi (26, Erftstadt), Tanja (50,Castrop-Rauxel), Thomas (50, Niederkassel)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4478506