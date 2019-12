Der Wolfsburger Autobauer will in den kommenden fünf Jahren 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität investieren - und Tesla als Marktführer überholen.

Volkswagen nimmt sich den Bau von mehr Elektroautos vor als bisher geplant. Das Ziel von einer Million batteriebetriebenen Autos solle bereits Ende 2023 - und damit zwei Jahre früher als bisher vorgesehen - erreicht werden, teilten die Wolfsburger am Freitag mit. Für 2025 rechne die Marke VW nun mit 1,5 Millionen produzierten Elektrofahrzeugen.

Volkswagen will den US-Elektroautobauer Tesla überholen und in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen. Dazu plant der Konzern zahlreiche neue Modelle. Den Anfang macht der neue ID.3, dessen Produktion im November in Zwickau angelaufen ist und der im Sommer zu den Händlern rollen soll.

Wenige Monate später soll dort die Produktion des ID.Crozz beginnen, des ersten vollelektrischen SUV der Marke VW. Auch in China ...

