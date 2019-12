Baden-Baden (ots) - Fast 500.000 Euro aus Weihnachtsgeschenken für den guten Zweck: Die Vorweihnachtszeit war für United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Mit der Versteigerung von außergewöhnlichen Dingen und Erlebnissen, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt, unterstützt die Plattform Hilfsorganisationen weltweit: Alle Erlöse werden ohne Abzug gespendet. Bieter hatten in diesem Jahr die Chance auf exklusive Meet & Greets mit Stars, Komparsenrollen und Setbesuche, zahlreiche signierte Trikots und andere Sammlerstücke. Dabei waren die begehrtesten Geschenke ein vom bedeutendsten Pianisten der Welt unterschriebenes Steinway & Sons-Klavier, das für 10.400 Euro versteigert wurde, eine Renntaxifahrt mit Hans-Joachim "Strietzel" Stuck, die für 5.550 Euro unter den Hammer kam und eine Jacke von Terence Hill, die der Auktionsgewinnerin 4.850 Euro wert war.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4478549