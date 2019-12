Die Spannungen am Persischen Golf haben sich in den vergangenen Monaten verschärft. Eine Marinemission soll die Sicherheit in der Region wiederherstellen.

Der im Atomkonflikt mit den USA unter Druck geratene Iran hat gemeinsam mit Russland und China ein Marinemanöver im Indischen Ozean begonnen. Bei dem ersten trilateralen Manöver gehe es darum, die Sicherheit im nördlichen Teil des Indischen Ozeans zu gewährleisten, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna am Freitag. Während des viertägigen Manövers sollten taktische Übungen ausgeführt werden, zitierte Isna den Vizekommandeur der iranischen Marine, Gholamresa Tahani.

Die ...

