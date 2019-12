Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, gibt sich zum anstehenden Jahreswechsel als Optimist. "2020 wird ebenso wie 2019 sicher kein einfaches Jahr, es birgt jedoch zahlreiche Chancen", so Holzmann am Freitag in einer Aussendung. Er rechnet im kommenden Jahr mit einem Anziehen der Weltwirtschaft. "Die Weltwirtschaft sollte nächstes Jahr wieder etwas stärker wachsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...