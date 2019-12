27.12.2019 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die SN Beteiligungen Holding AG, Zug, hat als Käuferin mit Herrn Norbert Ketterer als Verkäufer am 23.12.2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von 50% am Kommanditkapital der ETAMIN GmbH & Co KG aufschiebend bedingt mit der Eintragung ins Firmenbuch abgeschlossen. Die SN Beteiligungen AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Norbert Ketterer. Die ETAMIN GmbH & Co KG ist die einzige Kommanditistin der HAMAMELIS GmbH & Co KG, die beide Aktien an der Emittentin S Immo AG halten. Mit dem Vollzug des ...

