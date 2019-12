FRANKFURT (Dow Jones)--Im Jahr 2019 haben Stürme, Hagel und Starkregen in Deutschland versicherte Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Kraftfahrzeugen von 3,2 Milliarden Euro verursacht. Die Bilanz liegt damit zwar auf Vorjahresniveau, aber unter dem langjährigen Durchschnitt von rund 3,7 Milliarden Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) errechnet hat.

Schäden an Kraftfahrzeugen verdoppelten sich zwar auf geschätzte 1 Milliarde Euro. Allein die Unwetterserie und der Hagel an Pfingsten schlugen in diesem Jahr mit Schäden an Kraftfahrzeugen von rund 350 Millionen Euro zu Buche. Sturm und Hagel und weitere Naturgefahren wie Starkregen verursachten aber nur Schäden in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, das ist weniger als der langjährige Durchschnitt von 2,7 Milliarden Euro.

December 27, 2019 05:45 ET (10:45 GMT)

