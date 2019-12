Einen überaus beeindruckenden Zwischensprint legte der Kaffeepreis bis Anfang Dezember hin, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und ihn in den letzten Handelstagen wieder etwas zurückkommen ließen. Unsere letzte Kommentierung (am 30.11.) zu Kaffee überschrieben wir noch mit "Kaffee - Preis bastelt weiter am Comeback". Damals hieß es unter anderem: "[…] Mit aktuell 119 US-Cents läuft der Preis die Zone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...