Amazon.com - Rekord-Weihnachtsgeschäft eingefahren

Der US-Onlinehändler Amazon.com hat vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft so stark, wie noch nie zuvor profitiert. Das Unternehmen brach nach eigenen Angaben Rekorde, Aktionäre honorierten dies am Donnerstag mit einem satten Kursplus von über 4,4 Prozent.

Die letzten Rekordstände wurden Anfang September 2018 bei 2.050 US-Dollar markiert. Seither schwankt die Aktie grob seitwärts, zuletzt zwischen den Kursmarken von 1.700 und 2.035 US-Dollar. Der äußerst starke Impuls vom Donnerstagshandel könnte dem Wertpapier am letzten Tag dieser Woche jedoch weiteren Auftrieb verleihen und zu einem nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandsniveau um 1.845 US-Dollar verhelfen. Damit würde der Weg zumindest zu den aktuellen Jahreshochs frei werden, darüber könnten schließlich die Rekordstände aus Ende 2018 in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Aktie mit Ausbruchsversuch

Gelingt es Marktteilnehmern das Wertpapier von Amazon.com über die Septemberhochs und die dort verlaufende Hürde bei grob 1.845 US-Dollar nachhaltig anzuheben, könnte sich die Amazon.com-Aktie weiter in den Bereich der im Juli gerissenen Kurslücke um 1.950 US-Dollar weiter rauf bewegen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit eines ausgiebigen Tests der letzten Rekordstände zwischen 2.035 und 2.050 US-Dollar. Solange das Momentum also hoch bleibt, stehen die Chancen auf eine Rallyefortsetzung vergleichsweise gut. Hierzu darf die Aktie jedoch nicht mehr unter das Niveau von 1.800 US-Dollar zurückfallen, dies käme nämlich einem Fehlsignal gleich und könnte erneute Abgaben auf rund 1.700 US-Dollar hervorrufen. Sollte diese Marke als Unterstützung nicht ausreichend sein, müssten noch einmal Abgaben in den Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres bei 1.586 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 1.870; 1.899; 1.930; 1.950; 1.972; 2.000 US-Dollar

Unterstützungen: 1.845; 1.818; 1.800; 1.774; 1.735; 1.700 US-Dollar

Amazon.com in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.02.2019 - 26.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Amazon.com in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.10.2014 - 26.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0231351067

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com HX5ZS3 3,30 1.620,00 3,77 16.12.2020 Amazon.com HX5ZSL 1,61 1.960,00 5,22 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.12.2019; 12:40 Uhr

Put Optionsschein auf Amazon.com für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com HX5ZD5 3,08 2.150,00 -3,75 16.12.2020 Amazon.com HX5ZD0 1,73 1.900,00 -4,54 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.12.2019; 12:43 Uhr

