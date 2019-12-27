DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 5 PH.BD.01/16 DE000NLB8JC7 03.01.2020 HZE/EOT
NORDLB 3 PH.BD. 02/18 DE000NLB2SL2 03.01.2020 HZE/EOT
NORDLB 2PH.BD. 03/18 DE000NLB2SM0 03.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NORDLB 5 PH.BD.01/16 DE000NLB8JC7 03.01.2020 HZE/EOT
NORDLB 3 PH.BD. 02/18 DE000NLB2SL2 03.01.2020 HZE/EOT
NORDLB 2PH.BD. 03/18 DE000NLB2SM0 03.01.2020 HZE/EOT