Dollarindex fällt in Richtung 97 - EZB sieht moderate PMI Erholung - Deutsche Einzelhandelsumsätze am Montag - Nachdem der EUR/USD über 1,1100 steigen konnte, setzte er seine Aufwärtsbewegung zur 1,1150 fort. Aktuell beträgt der Tagesgewinn des Paares 0,46 % bei einem Kurs von 1,1147. USD Verluste am Freitag Die vom National Bureau of Statistics ...

