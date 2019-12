Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Familienunternehmer senken Wachstumserwartungen für 2020

Die deutschen Familienunternehmen blicken deutlich weniger optimistisch ins neue Jahr. Eine jährliche umfrage der Verbände Die Familienunternehmer und Die Jungen Unternehmer unter ihren Mitgliedern ergab, dass nur noch 48 Prozent der Befragten für ihr Unternehmen im nächsten Jahr ein Wachstum erwarten. Im Jahr 2019 waren es noch 61 Prozent. Dennoch wollen die Unternehmen trotz schwächerer Konjunktur keine Stellen abbauen. So werden 49 Prozent der befragten Firmen alle ihre Mitarbeiter halten. Nur 7 Prozent planen, Arbeitsplätze zu reduzieren.

Private Equity wächst rasant in Deutschland

Große Einzeltransaktionen haben das Private-Equity-Volumen in Deutschland 2019 auf einen neuen Höchstwert seit der Finanzkrise ansteigen lassen. Finanzinvestoren tätigten Transaktionen im Wert von 32,2 Milliarden Euro, das sind 80 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsberatung Ey ermittelt hat. Vor allem im zweiten Halbjahr griffen sie mit 24,9 Milliarden Euro ordentlich zu.

BDA-Chef kritisiert Politik für Fokussierung auf E-Mobilität

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat den hektischen Umstieg auf die batteriebetriebene Elektromobilität kritisiert. "Manche Entscheidungen, die ad-hoc getroffen werden, erweisen sich später oft als voreilig. Die Politik hat Entscheidungen vorrangig zugunsten der batteriegetriebenen Elektromobilität vorangetrieben", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich halte diese Prioritätensetzung für falsch, denn niemand kann heute sagen, welche technische Entwicklung am vorteilhaftesten sein wird."

Von der Leyen äußert Bedenken gegen Beteiligung Huaweis an 5G

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Bedenken, den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei am Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes zu beteiligen. Die CDU-Politikerin bezieht sich dabei auch auf ein chinesisches Geheimdienstgesetz, das Firmen wie Huawei möglicherweise dazu verpflichtet, Informationen an den chinesischen Staat weiterzuleiten. "Wenn es das Risiko gibt, dass Daten von Bürgern oder Unternehmen aufgrund dieses Gesetzes abgezapft werden könnten, dann können wir das nicht hinnehmen", sagte von der Leyen dem Spiegel.

Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte auf Rekordniveau

Der Wert der deutschen Rüstungsexportgenehmigungen hat in diesem Jahr ein Rekordvolumen von rund 7,95 Milliarden Euro erreicht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Linken hervor. Damit hat das Volumen der Genehmigungen trotz der von der Koalition vereinbarten restriktiven Rüstungspolitik einen neuen Rekordwert nach dem bisherigen Spitzenwert von 7,86 Milliarden für das Gesamtjahr 2015 erreicht. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur DPA über die Zahlen berichtet.

Japan schickt Marineschiff und Aufklärungsflugzeuge in die Golfregion

Japan schickt ein Marineschiff und zwei Aufklärungsflugzeuge zur Sicherung wichtiger Schifffahrtsrouten in die Golfregion. An der US-geführten Marinemission zum Schutz der Straße von Hormus wird sich Japan aber nicht beteiligen, wie die Regierung in Tokio mitteilte. Der Iran hatte zuletzt wiederholt Tanker in der Straße von Hormus, der Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman, festgesetzt. Zudem wurden mehrere Tanker angegriffen, darunter auch ein japanisches Schiff.

China, Russland und Iran beginnen gemeinsames Marinemanöver

China, Russland und der Iran haben am Freitag ein gemeinsames Marinemanöver im Golf von Oman und im Indischen Ozean begonnen. Die viertägige Übung findet vor dem Hintergrund des Konflikts um das Atomabkommen mit dem Iran statt. An dem Manöver nehmen neben der iranischen Marine auch die Revolutionsgarden teil, die von US-Präsident Donald Trump im April als "Terrororganisation" eingestuft wurden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.