Bernhard Hummel fährt jetzt einen Tesla. Ich fahre keinen Tesla und frage ihn daher, wie das so ist, einen Tesla zu fahren, Interview ist vom 1.12.2019."Schön ist er ja. Was hat er denn gekostet?Das hängt natürlich stark von Modell und Ausführung ab. Ich habe mich für das derzeit günstigste Modell, das Model 3, entschieden, aber in der stärksten und besten Ausführung. Also den Long Range Performance mit Premium Ausstattung, Autopilot etc. Dieser hat mich etwa 74.000€ gekostet. In diesem Video zeige ich die genaue Bestellung und alle nötigen Vorbereitungen, bis hin zur Starkstromsteckdose in der Garage und Ladekabel: https://youtu.be/Ej3Tc2n1OPI Wie weit kommst Du damit? Was, wenn in St. Pölten keine Steckdose öffentlich ...

