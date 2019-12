Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Mehrwertsteuererhöhung Anfang Oktober hat deutliche Bremsspuren in der japanischen Wirtschaft hinterlassen, so die Analysten von Postbank Research.Sowohl Einzelhandelsumsätze wie auch Industrieproduktion seien am aktuellen Rand stark eingebrochen. Stimmungsindikatoren würden auf eine anhaltende Kontraktion im verarbeitenden Gewerbe hindeuten. Im vierten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung insgesamt leicht zurückgehen. ...

