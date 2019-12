Venture Capital-Fonds haben wenige Investoren wegen der hohen Mindestanlagevolumina. FinTech-Unternehmen machen diese Anlageform für Privatkunden zugänglich. Davor sollte man sich genau mit ihr vertraut machen.

Innovation macht vor der Finanzbranche nicht halt. Sowohl Venture Capital wie auch Private Equity waren seinerzeit innovativ und hatten entsprechend hohe Renditen. Doch wie bei allen Innovationen, die Profite versprechen, waren die Wettbewerber - in diesem Fall andere Assetmanager - schnell zur Stelle und ahmten die "Gewinnerkonzepte" nach. Eine Überrendite (Alpha) wird dadurch im Laufe der Zeit immer schwieriger. Die Investitionssummen von Fondsinvestoren haben in den letzten Jahren Rekordwerte erreicht, sowohl in den USA wie auch in Europa. Dadurch sind auch die Unternehmensbewertungen, also die Preise im Einkauf, stark gestiegen.

Für Investoren wird es damit immer schwieriger, eine dem Risiko angemessene Rendite zu erzielen. Anlagemöglichkeiten in sogenannte "Alternative Assets" waren lange Zeit institutionellen Investoren vorbehalten. Denn während man Aktien oder Rentenpapiere aufgrund der überschaubaren Ticketgröße auch als Privatkunde relativ einfach handeln kann, ist der Zugang zu einigen anderen Anlageklassen ungleich schwerer zu bewerkstelligen. Private Equity- und Venture Capital-Fonds haben einen in der Regel überschaubaren Investorenkreis, allein schon durch die Anforderung siebenstelliger Mindestanlagevolumina, die eine breite Streuung verhindern.

Vor einigen Jahren traten dann erste FinTech-Unternehmen auf den Plan, die solche Anlageformen auch Privatkunden zugänglich machen wollen. Vor der Anlage sollte man sich aber mit der Charakteristik solcher Fonds und den verschiedenen Anlagestrategien vertraut machen.

Private Equity

Der Begriff Private Equity wird heutzutage synonym mit Buy-outs verwandt, das heißt dem vollständigen Erwerb bestehender Anteile an einem Unternehmen, der teilweise mit Fremdkapital finanziert wird. Der Einsatz von Fremdkapital wird dabei auch Leverage genannt, weil der Einsatz des vom Fonds eingesetzten Kapitals "gehebelt" wird. Hier ein ...

