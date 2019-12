Der erfolgreiche Produktionsstart des ID 3 im Zwickauer Werk hat den Wolfsburger Konzern offenbar so optimistisch gestimmt, dass er sich nun zutraut, die Marke von einer Million produzierter E-Autos schon bis 2023 und nicht erst bis 2025 zu erreichen. 2020 wird ein wichtiges Jahr für den VW-Konzern. Das sieht Volkswagen so und das ist für jedermann offensichtlich. Denn im kommenden Jahr steht die Markteinführung des seit November in Zwickau produzierten Volksstromers VW ID 3 an. Der relativ erschwingliche Elektro-Wagen, der bislang 37.000 Mal vorbestellt worden sein soll, steht genau an der Wegscheide zur Transformation des Unternehmens. Woh...

Den vollständigen Artikel lesen ...