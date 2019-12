Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum späten Nachmittag um 0,06 Prozent auf 171,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,26 Prozent. Auch an anderen europäischen Anleihemärkten gingen die Renditen überwiegend leicht zurück.

Dem Handel am deutschen Rentenmarkt fehlten am Ende der Weihnachtswoche die Impulse. Am Freitag standen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender und die Kurse hielten sich den Tag überwiegend leicht in der Gewinnzone. Das Handelsvolumen dürfte bis zum Ende des Jahres niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben./jkr/he

