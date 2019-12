Wer sich im kommenden Jahr ein neues Auto zulegen will, sollte vorher die Gesamtkosten kalkulieren. Unser Autor hat bei sich selbst nachgerechnet - und drei überraschende Erkenntnisse gewonnen.

Das neue Jahr steht vor der Tür. Und für viele Deutsche wird sich auch 2020 - allen Diskussionen um die Verkehrswende zum Trotz - die Frage stellen, ob sie sich ein neues Auto zulegen wollen. Über eine Million Privatkunden haben nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts 2019 einen Neuwagen angemeldet. Und gar 7,6 Millionen Deutsche erwägen laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, sich in den kommenden ein bis zwei Jahren einen Neu- oder Gebrauchtwagen zu kaufen.

Bei der Kaufentscheidung spielen viele Faktoren eine Rolle: Der Fahrzeug-Typ, die Marke, die Farbe oder die Antriebsart. Außerdem werden sich die allermeisten potenziellen Autokäufer auch mit der Frage befassen, was sie ein eigenes Auto monatlich kostet. Im Internet gibt es dazu viele Rechner, die unterschiedlich brauchbar sind. So lässt etwa der Kostenrechner des Portals "Autokostencheck" den meist größten Posten, den Wertverlust eines Autos, standardmäßig bei der Kostenberechnung außen vor. Besser ist hier das Werkzeug des Automobilclubs ADAC, mit dem Autointeressenten für jeden Wagen die voraussichtlichen Unterhaltskosten inklusive des Wertverlusts abfragen können - allerdings nur für Neuwagen, nicht für Gebrauchte. Die Werte sind zudem lediglich geschätzt.

Ich wollte daher wissen, was mein Auto tatsächlich kostet und habe nachgerechnet. Mein Auto ist ein Benziner, Baujahr 2012, Kompaktklasse. Gekauft habe ich ihn vor viereinhalb Jahren und bin seither rund 15.000 Kilometer jährlich gefahren - zufälligerweise Werte, mit denen standardmäßig auch viele Vergleichsrechner arbeiten. Aus meinen Ergebnissen lassen sich drei überraschende Erkenntnisse ableiten, die für alle potenziellen Autokäufer relevant sind - egal, ob sie sich nun für einen Neu- oder Gebrauchtwagen interessieren, ob sie ein SUV oder Kleinwagen bevorzugen und ob sie lieber einen Diesel oder Benziner kaufen.

1. Der Wertverlust ist ein entscheidender Faktor

Als ich mein Auto 2015 kaufte, kostete es 14.000 Euro. Heute schätzt der Kfz-Datenspezialist Deutsche Automobil Treuhand (DAT) den Restwert noch auf etwa 7400 Euro. Das ergibt einen monatlichen Wertverlust von 127 Euro und ist mit einem Anteil von knapp einem Drittel die größte Position meiner Gesamtkostenrechnung.

Dass der Wertverlust ein entscheidender Kostenfaktor ist, zeigen auch Berechnungen des ADAC. Er hat für hunderte Neuwagen die monatlichen Unterhaltskosten bei fünf Jahren Haltedauer und 15.000 jährlich gefahrenen Kilometern untersucht. Ergebnis: Bei allen Modellen macht der Wertverlust den größten Teil der monatlichen Kosten aus. Dabei gilt: Je größer und teurer das Auto, desto stärker der Effekt. Bei der Oberklassenlimousine A8 von Audi etwa macht der Wertverlust laut ADAC in den ersten fünf Jahren über 70 Prozent der Gesamtkosten aus. Der Kleinwagen A1 kommt nur auf etwa 50 Prozent, beim Kleinstwagen Up von Volkswagen sind es sogar nur 37 Prozent.

Dass ich diese Quote unterbiete, hat zwei Gründe. Zum einen ist mein Auto in der Kompaktklasse eher günstig, der Wertverlust daher per se geringer als in der Mittel- oder Oberklasse. Zweitens habe ich einen Gebrauchtwagen gekauft. Der Bruttolistenpreis meines Autos betrug bei Neuzulassung knapp 24.000 Euro. Bis ich den Wagen 41 Monate später kaufte, hatte er also bereits fast 10.000 Euro an Wert verloren. Während die Vorbesitzerin folglich einen monatlichen Wertverlust von 240 Euro verkraften musste, kam ich mit gut der Hälfte erheblich billiger davon. Das ist auch der Normalfall, bestätigt mir der ADAC: "Bei Gebrauchten ...

