Der Leitindex SMI schliesst 0,05 Prozent höher bei 10'730,15 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag, dem zweitletzten Handelstag des Jahres, kaum verändert aus der Sitzung gegangen. Nach einem neuen Rekordhoch im frühen Geschäft bei gut 10'755 Punkten ist der SMI noch vor Mittag und auch am Nachmittag noch einmal kurz in die negative Zone gerutscht, hat sich aber danach rasch wieder erholt. Insgesamt blieben die Aktivitäten im...

