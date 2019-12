Der türkische Präsident hat das erste Elektroauto des Landes vorgestellt. Ein Konsortium investiert Milliarden, jährlich sollen 175.000 Fahrzeuge vom Band laufen.

Die Türkei will 2022 ein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen. Jährlich sollen dann in einer Fabrik in der nordwestlichen Provinz Bursa bis zu 175.000 Fahrzeuge produziert werden. "Wir alle werden Zeuge, dass der 60 Jahre alte Traum der Türkei Wirklichkeit wird", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag bei einer Großveranstaltung zur Vorstellung zweier Prototypen des Fahrzeugs.

Das E-Auto solle zunächst in Europa und dann weltweit verkauft werden. Angekündigt wurde das Projekt bereits im November 2017 und soll als Beweis für die wachsende Wirtschaftskraft des Landes dienen.

Nach Erdogans Rede wurden

