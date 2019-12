Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im Handelsverlauf mehrheitlich weiter nach oben geklettert. Nur der Kursanstieg der Langläufer mit 30 Jahren Laufzeit verringerte sich im späteren Handel etwas. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Insgesamt fehlte es am Ende der Weihnachtswoche an Impulsen. Wichtige Konjunkturdaten gab es keine.Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte ...

