Kaum ein Investor glaubt noch an die lädierte Deutsche Bank - außer Thilo Müller. Im Interview erklärt der Fondsmanager, warum er im großen Stil bei dem Geldhaus eingestiegen ist und wieso der Umbau gelingen kann.

Thilo Müller, 51, ist Co-Geschäftsführer des Limburger Vermögensverwalters MB Fund Advisory, der sich um fünf Fonds kümmert, unter anderem den MB Fund Max Value. In das Anlagevehikel haben Sparer 85 Millionen Euro gesteckt, fast 5,3 Prozent des Geldes hat der Fonds derzeit in Aktien der Deutschen Bank investiert. Zum Vergleich: Im hiesigen Leitindex Dax macht das größte Geldhaus der Republik derzeit gerade einmal mehr als ein Prozent aus, Müllers Fonds ist also gemessen daran im großen Stil bei dem Institut eingestiegen. Der Fonds ist nur einer von drei aktiven Fonds überhaupt, bei denen die Deutsche Bank noch zu den zehn größten Positionen im Portfolio gehört.

Herr Müller, die meisten Fonds haben ihren Anteil an der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren massiv reduziert, die Aktie hat über fünf Jahre mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Sie dagegen sind groß eingestiegen. Warum glauben Sie noch an die Deutsche Bank?Die Aktie des Instituts ist derzeit sehr billig, der Gesamtwert der Bank an der Börse entspricht derzeit nur 25 Prozent ihres Buchwerts, also dem Eigenkapital der Bank. Wir sehen uns als langfristige Investoren, die möglichst günstig einkaufen - und genau eine solche Chance sehen wir bei dem Geldhaus. Das bedeutet auch: Manchmal stellen wir uns gegen die Mehrheit der anderen Investoren.

Die Aktie ist schon seit Langem billig - und trotzdem immer tiefer gefallen. Haben Sie keine Angst davor, dass das Papier noch weiter sinkt? Wir haben schon länger bei der Deutschen Bank investiert und haben unseren Anteil kontinuierlich aufgestockt. Natürlich sind wir nicht glücklich damit, wie sich der Kurs seitdem entwickelt hat, schließlich ist er weiter gesunken. Aber bei unserem Anlagestil sind wir vielleicht manchmal zu früh investiert. Und die schlechten Nachrichten rund um die Deutsche Bank sind doch jetzt wirklich alle bekannt: Die Razzien ...

