von Emmeran Eder, Euro am SonntagAuf ein neues Jahreshoch von 13,62 US-Cent je Pfund ist der Preis für Zucker gestiegen. Seit September hat er sich damit um gut 25 Prozent erhöht. Das liegt vor allem daran, dass es in der laufenden Saison 2019/2020 wohl ein Angebotsdefizit am globalen Markt geben dürfte.Die Internationale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...