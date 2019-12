Mehrere Medienverbände stufen die geplante Ausweitung des Brief- und Fernmeldegeheimnisses als verfassungswidrig ein. Anfang Januar soll nun verhandelt werden.

Der deutsche Auslandsgeheimdienst BND verstößt nach Auffassung des Internetverbandes eco bei der weltweiten Überwachung von Medienunternehmen gegen die Verfassung. Es handele sich um eine "globale Massenüberwachung", bei der automatisch auch Daten deutscher Staatsbürger erfasst würden, sagte Klaus Landefeld, Vize-Vorstandsvorsitzender des eco.

Landefeld ist als Sachverständiger vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geladen. Dort soll am 14. und 15. Januar über eine Verfassungsbeschwerde von Medienorganisationen und Journalisten gegen die Praxis des BND verhandelt werden. Das Urteil wird voraussichtlich erst Monate später verkündet.

In Deutschland wird das Brief- und Fernmeldegeheimnis durch Grundgesetz-Artikel 10 geschützt. Will eine Sicherheitsbehörde Verdächtige abhören, gelten erhebliche Hürden. Ziel der Kläger in Karlsruhe ist es vereinfacht gesagt, dieses in Deutschland geltende Grundrecht weltweit anzuwenden.

Landefeld monierte, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...