Star Wars: The Rise of Skywalker ist bereit, mit Warp-Geschwindigkeit zu neuen Kassenrekorden zu starten. Doch der neueste todsichere Blockbuster von Disney (WKN:855686) ist nicht zwingend notwendig, damit der Unterhaltungsgigant 2019 zu einem äußerst erfolgreichen Jahr macht. Disney hat bereits sechs Filme, die in diesem Jahr die Milliardengrenze an der Kinokasse überschritten haben. Auch wenn der letzte Teil der Skywalker-Saga zweifelsohne ebenfalls diese hohen Zahlen erreichen wird, reicht der ...

