Viele von uns fragen sich, wie sie erfolgreiche Aktieninvestoren werden und auf konsistenter Basis Vermögen schaffen können. Lass uns zunächst einmal sagen, dass es keinen schnellen Weg gibt, um an den Märkten Millionen zu verdienen. Eine erfolgreiche Investition in Aktien erfordert einen langfristigen Ansatz und Geduld. Nach meiner zwei Jahrzehnte währenden Erfahrung in der Analyse von Aktien glaube ich fest daran, dass erfolgreiche Investoren zu Partnern der Unternehmen werden und über einen langen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...