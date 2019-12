Die Deutschen trugen 2019 mal wieder ihre gute Gesinnung spazieren. Das wird 2020 nicht reichen. Was folgt auf die Ausrufung des "Klimanotstands"? Und wer setzt endlich das Tempolimit durch?

Keine Frage, es war ein gutes Jahr für falsche Moral, selbstgewisse Ungnade und Bigotterie. Wir Deutschen trugen mal wieder unsere gute Gesinnung spazieren, um uns das Nachdenken über die Welt und ihre Missstände zu ersparen, weiß Gott, darin sind wir geübt, darin sind wir groß. Vor vier Jahren belehrten wir die Menschheit, dass das aufgeklärte Christentum hierzulande keine Grenzen kennt. Wir hießen Migranten aus aller Herren Länder willkommen, ihr Glück mit uns zu versuchen und unterschieden nicht mehr zwischen Menschen- und Bürgerrechten, wir feierten uns als Multikulti-Kosmopoliten und ziehen all jene, die sich um die die nationale Identität sorgten oder wegen kultureller Unterschiede Bedenken anmeldeten, des Chauvinismus und der Islamophobie.

Dass wir uns mit etwas mehr Regierungskunst und etwas weniger verlogenem Humanismusstolz sehr wahrscheinlich den ein oder anderen Erfolg der AfD erspart hätten, vermag die besonders Gesinnungsstolzen nicht zu überzeugen. Und doch, eines ist gewiss: Grünen-Chef Robert Habeck könnte heute 4000 unbegleitete Kinder aus griechischen Lagern für Geflüchtete und Migranten persönlich hierher lotsen, wären wir vor vier Jahren nicht alle maßlos in unserer selbstgerechten Weltoffenheit gewesen. Man kann es auch zugespitzter formulieren: 4000 Fluchtkinder heute büßen für 4000 Sozialstaatszuwanderer damals.

Kanzlerin Angela Merkel ist als Mentorin der hohlen deutschen Tugendlust an dieser Stelle früh kritisiert worden. Doch im Unterschied zu heute war die Moralisierung des politischen Diskurses vor vier Jahren immerhin nicht expansiv, sondern kontraktiv: Wir Deutschen versicherten uns irrtümlich selbst, besonders gute Menschen sein - und sahen sehr weitgehend von dem Versuch ab, unser Modell in andere Länder exportieren zu wollen. Das ist seit der Ausrufung des "Klimanotstands" in diesem Jahr anders: Er gebiert eine Moral, die definitionsgemäß global und unbedingt ist, maß- und grenzenlos - eine Moral, die Maßnahmen erzwingt und die Unterwerfung des Individuums unter das Kollektivsubjekt Menschheit verlangt.

Und so tritt Europa jetzt nicht nur an, sich mit einem "Green New Deal" selbst aus der Krise zu investieren, sondern es rechnet mit seinem "grünen Kapitalismus" auch den Mittelklassen in Asien, Afrika und Lateinamerika die Nebenkosten desselben ...

