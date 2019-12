28.12.2019 Motech Industries ersetzt Shunfeng Int. Clean Energy im Solar-Aktien-Index PPVX Wien / Aachen, 28.12.2020 Im PHOTON-Photovoltaik-Aktien Index PPVX, in dem die 30 Photovoltaikunternehmen mit der weltweit höchsten Marktkapitalisierung vertreten sind, hat mit Wirkung zum 27. Dezember ein Austausch stattgefunden. Wieder aufgenommen wurde die in an der Börse in Taipeh (TPEX) gelistete Motech Industries Inc., die zum Stichtag einen Börsenwert von 132 Millionen Euro aufwies. Da der Wert mehr als vier Wochen über demjenigen des am niedrigsten bewerteten PPVX-Titels lag, musste das chinesische Solarunternehmen Shunfeng International Clean Energy Ltd. (aktueller Wert 63 Millionen Euro, 79 Prozent Verlust seit Anfang 2019) seinen Platz im Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...