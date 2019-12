von Martin Reim, Euro am SonntagIch habe im Urlaub ein Auto gemietet. Nun habe ich auf der Abrechnung der Kreditkarte festgestellt, dass mir zu viel abgebucht wurde. Was soll ich tun?€uro am Sonntag: Die Chancen stehen gut, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen. Sie sollten dafür die sogenannte Chargeback-Funktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...